Irimbo Recibe a 300 Migrantes Retornados ante Endurecimiento de Medidas en E.U

Autor: Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 16:09:01

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- Ante la radicalización de medidas migratorias en Estados Unidos, al municipio de Irimbo, Michoacán, han retornado alrededor de 300 ciudadanos durante los últimos meses, informó Azucena Ruíz Alanís, alcaldesa de la mencionada demarcación.

Detalló que, de una población de 17 mil habitantes, poco más del 50 por ciento de las familias son migrantes, ciudadanos que se vieron en la necesidad de viajar al vecino país del norte para buscar mejores condiciones laborales.

"Se les han estado ayudando con incentivos para activos productivos y puedan emprender un negocio aquí y sepan de las oportunidades que hay en México. Varias familias se han partido en dos, porque se han quedado sus hijos de aquel lado o el papá de aquel lado con los hijos", comentó en entrevista la presidenta municipal.

Ante el caso de Silverio Villegas González, ciudadano originario de Irimbo, fallecido durante una redada en Chicago, la alcaldesa apuntó que el municipio tiene previsto que el cuerpo arribe a Michoacán en un par de semanas.

Dijo desconocer si la familia ya determinó alguna acción legal; por lo pronto, continúan con el apoyo para el traslado de su cadáver.

Para la recepción del cuerpo de Silverio, se tiene previsto un evento protocolario.