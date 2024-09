Invitan a las Fiestas Patrias en Villa Morelos, Michoacán, un legado de tradición y patriotismo

Villa Morelos, Michoacán, a 26 de septiembre de 2024. – La Fiesta Patria más significativa para los morelenses se acerca, y el Ayuntamiento, encabezado por Julio César Conejo Alejos, extiende una cordial invitación a todos los ciudadanos para unirse a esta celebración con especial orgullo, al conmemorar el legado del Generalísimo Morelos, símbolo de la lucha por la Independencia y la libertad de nuestra nación.

En ese sentido, el alcalde destacó que el festejo del 30 de septiembre incluirá una serie de actividades culturales, artísticas y deportivas que resaltarán las tradiciones y la identidad morelense.

Las festividades comenzarán a las 8:00 a.m. con el Izamiento de Bandera, seguido a las 10:00 a.m. por un emotivo acto cívico, para a las 10:30 a.m., dar inicio al desfile cívico, que partirá desde el tradicional punto de inicio y recorrerá las principales calles del municipio.

“Es así como se vivirá un ambiente festivo, acompañado por la banda de viento en el kiosco, que amenizará hasta las 4:00 p.m., uniendo a la comunidad en un mismo espíritu de orgullo y patriotismo”, manifestó Conejo Alejos.

El Ayuntamiento de Morelos extiende una atenta invitación a todos los amantes del caballo para que participen y engalanen el desfile y la emocionante charreada que se realizará el 30 de septiembre a las 2:00 p.m., en la plaza de toros “Hermanos Franco”.

Este evento contará con la actuación de los charros de Puruándiro y la presentación estelar de Las Guarecitas de Puruándiro, prometiendo una tarde llena de tradición y emoción.

Tras el arrío del Lábaro Patrio a las 6:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de un vibrante baile en la plaza principal de Villa Morelos, amenizado por La Sonora Dinamita y Los Solitarios, que comenzará a las 7:00 p.m. La noche culminará con una espectacular quema de castillo a las 11:00 p.m., cerrando así una jornada inolvidable llena de orgullo morelense.