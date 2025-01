Invita Vicente Gómez a participar en el Proceso de Selección de Jueces y Juezas para el Poder Judicial 

Morelia, Michoacán, a 3 de enero de 2025.- Con el compromiso de ser garantes en la elección de los mejores perfiles que formarán parte del Poder Judicial de Michoacán, el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, indicó que la entidad se encuentra en un momento histórico, al dar la pauta para garantizar una verdadera transformación en la impartición de justicia.

Como integrante del Comité de Evaluación de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, invitó a la población interesada en participar como candidatas y candidatos en la elección extraordinaria para los cargos de magistradas y magistrados de las Salas Unitarias en Materia Penal y de las Salas Colegiadas en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; así como para contender como magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; y, para juezas y jueces de los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados Menores del Poder Judicial en Michoacán.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer que el registro de candidatas y candidatos inició este 2 de enero y concluirá el 22 de enero del presente año, periodo de tiempo durante el cual las personas interesadas en participar en dicho proceso, podrán entregar la documentación correspondiente.

El registro se podrá realizar de manera electrónica en el sitio: https://seleccion.congresomich.site, o de manera presencial en las oficinas del edificio del Congreso del Estado, conocido como La Casona, localizadas en la Avenida Morelos Norte número 82, del Centro de Morelia, con un horario de 09:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

Para ocupar alguno de los cargos en mención se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, y michoacano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; no tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, al día de la elección; título profesional de licenciado en derecho, expedido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o por autoridad o institución legalmente facultada para ello, un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente, y/o de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado; práctica profesional de cuando menos tres años en el ejercicio de la actividad jurídica; gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito doloso; haber residido en Michoacán durante los dos años anteriores al día de la convocatoria; no ocupar el cargo de titular de las dependencias básicas de la Administración Pública Centralizada o su equivalente, Fiscal General del Estado, o Diputado Local: presentar “Declaratoria 3 de 3 contra la violencia.”

El diputado integrante de la Comisión de Justicia, reiteró su llamado para que las personas interesadas realicen su registro en tiempo y forma; y puedan formar parte de este proceso histórico para Michoacán y el país; a fin de garantizar que la justicia sea del pueblo y para el pueblo.

La Convocatoria se puede consultar en la página del Congreso del Estado de Michoacán: https://seleccion.congresomich.site/.