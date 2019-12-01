Invita Julio César Conejo Alejos al Maratón Patrio 2025 en Morelos

Morelos, Michoacán, a 8 de septiembre 2025 - Con gran entusiasmo y en el marco de las celebraciones del mes patrio, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, anunció la realización del Maratón Patrio 2025, al cual se convoca a toda la población sin límite de edad a participar y ser parte de esta fiesta deportiva y comunitaria.

El evento se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, partiendo frente a la Presidencia Municipal, y contará con la distinguida presencia de un orgullo morelense: el maratonista Amando Arroyo Villacaña, quien acompañará a los corredores y animará a las familias en esta jornada llena de energía, deporte y unión.

Conejo Alejos destacó que este maratón no sólo promueve la actividad física, sino también la convivencia familiar y el amor por la tierra morelense en el marco de las fiestas patrias. "Queremos que este evento sea un reflejo de la fortaleza, la unidad y el espíritu que nos caracteriza como pueblo, porque celebrar a México también es hacerlo desde la salud, el deporte y la alegría compartida”, señaló.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a las y los habitantes del municipio y comunidades vecinas a sumarse a esta gran celebración, que combina el fervor patrio con el orgullo deportivo y la identidad de Morelos.