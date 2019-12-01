Invita Gabriela Molina a docentes a participar en cursos de formación continua

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, detalló la oferta de capacitación disponible para el magisterio. Explicó que la Dirección de Formación Continua ofrece un nutrido programa de cursos, talleres y diplomados que buscan proveer herramientas pedagógicas actualizadas a las maestras y los maestros, diseñados para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas.

La responsable de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) informó que la oferta completa se puede consultar en la página oficial de Facebook de la Dirección de Formación Continua. Actualmente, la cartera de talleres aborda temas importantes para el desarrollo profesional docente y la implementación del nuevo marco curricular. Entre los disponibles, resaltó cursos sobre escritura creativa, el análisis y aplicación de las metodologías sociocríticas y las bases filosóficas sobre derechos humanos en contextos educativos.

A pesar de que varios cursos iniciaron en septiembre, la alta demanda por parte del profesorado llevó a la apertura de nuevas fechas y grupos para asegurar que más maestras y maestros accedan a esta formación. En los próximos días se sumará a esta oferta una capacitación enfocada en la enseñanza de las matemáticas y un nuevo taller para fomentar la inclusión en las escuelas: el curso de lengua de señas mexicana en su fase para principiantes.

La información sobre la disponibilidad de los programas se difunde de manera constante y oportuna en la página oficial de Facebook: Formación Continua Michoacán. La titular de la SEE precisó que la oferta educativa está diseñada para atender diversas necesidades y disponibilidades de tiempo, por lo que incluye modalidades presencial, virtual y mixta. Además, resaltó que todos los cursos no tienen costo y cuentan con valor curricular, lo que representa un beneficio directo para su trayectoria profesional y su servicio en favor de la niñez y juventud michoacana.