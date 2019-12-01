Invita Fabiola Alanís a militancia del oriente a participar en asambleas de Morena este domingo: "Vamos a conformar los comités seccionales para hacer crecer el Movimiento", explicó

Zitácuaro, Michoacán, 16 de agosto de 2025.- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, invitó a la militancia del oriente michoacano a participar este domingo en las asambleas para conformar los comités seccionales de Morena y así fortalecer al movimiento.

Acompañada por la diputada Emma Rivera Camacho, la legisladora y fundadora de Morena explicó en la Asamblea Informativa que "tenemos una responsabilidad muy importante que nos han encargado las dirigencias nacional y estatal" para los siguientes fines de semana.

Sugirió a la militancia a estar atenta al llamado para asistir a las asambleas, a fin de integrar al menos un comité en cada una de las 72 mil secciones electorales que hay en el país, mediante convocatoria pública y en la que "podrán participar quienes estén afiliados a nuestro movimiento transformador", detalló la Doctora en Ciencias Sociales.

De lo que se trata, puntualizó la legisladora michoacana, es de continuar con la organización para hacer crecer al Movimiento de Regeneración Nacional, pero también, desde estos comités "podremos hablar de las cosas que nos duelen en nuestra comunidad o colonia".

También recordó que se debe continuar con la afiliación a Morena, a fin de llegar a la meta de alcanzar los 10 millones de nuevos afiliados en todo el país: "Llevamos cerca de 8 millones, quiere decir que ya casi acabamos la tarea y eso nos convierte en una de las fuerzas políticas más importantes del mundo".

Fabiola Alanís agradeció a la legisladora Emma Camacho el recibimiento en la cabecera del distrito electoral que representa, asimismo, reconoció el trabajo que realiza por Zitácuaro desde el Congreso del Estado como una diputada de convicciones y de congruencia en el trabajo que realiza a favor de la gente.