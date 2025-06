Invierte Ayuntamiento de Corregidora más de 5 mdp en el mejoramiento del Parque Atenas

Corregidora, Querétaro, a 29 de junio de 2025.- Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, entregó las obras de mejoramiento del Parque Atenas, ubicado en la colonia Tejeda, en beneficio de más de mil habitantes.

Destacó la comunicación estrecha con los ciudadanos de la colonia Tejeda, quienes son muy participativos:

“Mi compromiso es estar cerca de los ciudadanos, para estar atendiendo las necesidades del día a día. Cada vez que salgan a caminar a este parque que tan bonito quedó, me da mucho orgullo que me dijeron: no me quiten ese arbolito porque yo lo planté hace 15 años, o porque nosotros lo plantamos hace 5, 10, 20, 30 años. Lo han mantenido, este parque es de ustedes, es de la gente que lo venga a cuidar, respetar, utilizar, sabiendo que es para que a todos nos vaya mejor”.

Viridiana Nava Rodríguez, titular de la Secretaría de Obras Públicas, explicó que las obras respondieron a peticiones directas de los colonos, principalmente la necesidad de contar con más andadores. Se rehabilitaron 487 metros lineales de caminos peatonales, se construyó una plaza central de 350 metros cuadrados y se habilitaron ocho rampas de acceso distribuidas a lo largo del perímetro, pensando en la accesibilidad para todas y todos.

“La mayoría de los árboles existentes fueron respetados y solo unos pocos se reubicaron. Además, se colocaron más de 13 luminarias y 20 luminarias al piso para mejorar la visibilidad y seguridad; se crearon dos áreas de gimnasio al aire libre; se rehabilitaron los juegos infantiles con pasto sintético; se instalaron señalamientos viales, se pintaron las guarniciones y se realizaron trabajos para conservar el escurrimiento natural del agua”.

En representación de los vecinos, Ana Isabel Martínez Uribe expresó su agradecimiento por la transformación del parque Atenas, que ahora vuelve a ser un espacio vivo para todas las edades.