Internos del penal de Uruapan concluyen su educación básica

Uruapan, Michoacán, a 2 de julio de 2025.- En un esfuerzo conjunto con el Centro de Educación Básica para Adultos, internos del Centro Penitenciario de Uruapan han culminado exitosamente su nivel de educación básica, reforzando el compromiso con la reinserción social.

Para Antonio González Vargas ni la edad, ser de origen indígena o hablar muy poco el español, fueron impedimentos para que terminara sus estudios: “hoy termino mi secundaria, es algo que no me imaginé que podría pasar, primero porque se me dificultaba hablar el español y segundo por mi edad”, destacó, durante el mensaje que dio en representación de los 26 internos que concluyeron sus estudios de primaria y secundaria.

Él y dos compañeros más recibieron el certificado que acredita la conclusión de su educación secundaria. Este significativo avance se suma al de otros 23 internos, quienes también fueron reconocidos por la culminación de sus estudios de primaria, marcando un paso fundamental en su desarrollo.

En un evento encabezado por autoridades penitenciarias y educativas, y en presencia de sus familiares, Antonio y otros tres internos de origen purépecha fueron reconocidos. Su logro es un testimonio de cómo, a pesar de las limitaciones físicas y las barreras lingüísticas, están aprovechando las nuevas oportunidades de superación que el sistema les brinda.