Internos del penal de La Piedad, Michoacán concluyen estudios de educación básica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 18:01:41
La Piedad, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- La Coordinación del Sistema Penitenciario informa que 28 personas privadas de la libertad del penal de La Piedad, recibieron el documento que acredita la culminación de su educación primaria o secundaria, lo que les otorga una oportunidad para prepararse para el ámbito profesional.

En un evento cultural encabezado por el director del penal, Hugo Gottfrit Pantoja Jove y el titular de la Unidad de Operación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Elesban Aparicio Cuiriz, 12 internos y una interna recibieron su certificado de primaria, mientras que 13 hombres y dos mujeres hicieron lo propio en el nivel secundaria.  

Carolina Martínez Pérez, persona privada de la libertad de 62 años, destacó el valor del reconocimiento en su proceso: "Terminar la primaria me servirá para tener una mejor vida afuera y no reincidir, pues estoy segura de que estar mejor preparada académicamente te ayuda a no cometer o ser víctima de algún delito". La beneficiaria, quien ya está inscrita en secundaria, manifestó su entusiasmo por concluir una carrera en el futuro.

La Coordinación del Sistema Penitenciario promueve la reinserción social al acercar opciones de estudio a las personas privadas de la libertad. Mediante convenios con instituciones educativas, se ofrecen opciones formativas que abarcan desde el proceso de alfabetización hasta la conclusión de alguna licenciatura.

