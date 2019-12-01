Intensifica la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro acciones para retirar cables en desuso de la vía pública

Querétaro, Querétaro, a 18 de septiembre de 2025.- Como parte del Plan Orden, la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro ha intensificado sus acciones para retirar cables en desuso de la vía pública, con el objetivo de reducir riesgos en la movilidad, mejorar la seguridad y fortalecer la imagen urbana en beneficio de las familias queretanas, afirmó Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro.

Explicó que desde el pasado 9 de mayo, siguiendo instrucciones del presidente municipal, se puso en marcha un programa integral que ha permitido retirar 17.1 toneladas de cableado obsoleto, lo que representa el 85 por ciento de la meta inicial de 20 toneladas. Ante estos avances, se ha ampliado el objetivo a 25 toneladas antes de que concluya el año, lo que implicaría intervenir 30 kilómetros lineales en vialidades primarias.

“El programa contempla 18 operativos en 11 vialidades principales, que suman 75 kilómetros lineales, de los cuales ya se han intervenido 16 kilómetros, equivalentes al 20 por ciento del total”. Las calles atendidas, detalló, incluyen Biológico, Zaragoza, Constituyentes, Calzada de los Arcos, Boulevard Bernardo Quintana, Avenida de la Luz, Ezequiel Montes, Cerro de Sombrerete, Corregidora Norte, Pie de la Cuesta y Avenida Colinas del Cimantario.

“Uno de los pilares del proyecto ha sido la colaboración con el sector privado. El pasado 1 de agosto, el municipio firmó un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), para coordinar el retiro de cables con empresas del ramo. Hasta el momento, 14 compañías de telecomunicaciones se han sumado con responsabilidad y compromiso a esta estrategia”.

Además, dijo, distintas dependencias municipales han participado en los operativos para garantizar su seguridad y eficiencia, entre ellas la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la Coordinación de la Oficina de Presidencia.

Adelantó que el próximo operativo se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre en avenida Sombrerete, en el tramo que va de Quezacual a Boulevard de la Nación, con trabajos programados entre las 6:00 y las 14:00 horas.

“Se estima el retiro de entre 800 kilos y una tonelada de cable, en una extensión de 1.4 kilómetros. Actualmente, personal de la Secretaría de Movilidad realiza labores de socialización con vecinos y locatarios para informar sobre la intervención”.