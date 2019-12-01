Intensifica el Ayuntamiento de Querétaro acciones de prevención para el cáncer de mama

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 20:02:50

Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre de 2025.- En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, la titular de la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro intensificó las acciones de prevención, atención integral y empoderamiento femenino, en colaboración con el Sistema DIF Municipal y organizaciones de la sociedad civil, afirmó la titular de la dependencia, Vanesa Garfias Rojas.

Detalló que a través de las jornadas “Mujeres que crean su futuro” se han atendido a mil 204 mujeres en las siete delegaciones municipales, ofreciendo servicios como escaneos mamarios, mastografías gratuitas, talleres y conferencias.

“Estas jornadas no se limitan a octubre. Trabajamos todo el año para generar conciencia sobre la salud femenina y fomentar la detección oportuna del cáncer de mama”.

Recordó que de noviembre de 2024 a la fecha, se han realizado 85 mastografías gratuitas en coordinación con Grupo Reto y la Secretaría de Salud en Querétaro, como parte de convenios permanentes que permiten a las asistentes acceder a estudios sin costo.

“La salud de las mujeres es una prioridad. El cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de mortalidad, y por eso seguimos gestionando acciones que permitan prevenirlo a tiempo”.

Adelantó que durante octubre se han programado diversas actividades en el Centro de Empoderamiento y otras delegaciones, incluyendo conferencias, talleres y exposiciones. El 3 de octubre se llevó a cabo una charla sobre cáncer de mama impartida por la Dra. Iris Fabiola Moreno Lara, y en fechas posteriores se realizarán talleres temáticos, como del campo al emprendimiento, enfocado en productos de huertos comunitarios.

“El 7 y el 13 de octubre se realizarán actividades conmemorativas, incluyendo el encendido de los arcos y el Centro Cívico junto al alcalde, en honor a las mujeres que han enfrentado esta enfermedad. También se inauguró la exposición fotográfica Mirada Rosa, en colaboración con MUCAM, que presenta retratos de sobrevivientes del cáncer de mama.

Desde la apertura del Centro de Empoderamiento, más de 2 mil 100 mujeres han sido beneficiadas con talleres y cursos.

“A partir de esta semana iniciamos nuevos talleres y abriremos espacios en las demás delegaciones.

Las convocatorias siguen abiertas y la programación se actualiza constantemente en las páginas oficiales del municipio y en los teléfonos del centro”,

DIF Querétaro Realiza 900 Escaneos Mamarios

Como parte de la campaña “Acción por tu salud”, el Sistema DIF Municipal de Querétaro ha realizado 904 escaneos mamarios entre el 10 de abril y el 7 de octubre de este año, sin que hasta el momento se haya detectado alguna anomalía en los estudios practicados, refirió la directora de la dependencia municipal, Tania Ruiz Castro, quien destacó que esta prueba de imagenología está dirigida tanto a mujeres como a hombres mayores de 18 años.

“El escaneo mamario es una herramienta preventiva que permite detectar oportunamente el cáncer de mama. Aunque está disponible para toda la población adulta, hasta ahora ningún varón ha acudido a realizarse el estudio”.

Recordó que entre los requisitos para acceder al servicio son mínimos: pertenecer al municipio de Querétaro, acudir recién bañado y evitar el uso de desodorante el día del examen. En caso de que se detecte alguna anomalía, los pacientes son canalizados a la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de la Mujer (UNEME DICAM Querétaro), donde reciben atención especializada.

“Durante octubre, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, el DIF Municipal reforzará las acciones de promoción y prevención en torno a esta enfermedad. Nuestro compromiso es seguir acercando servicios de salud accesibles y oportunos a la ciudadanía, especialmente en temas que pueden salvar vidas”.