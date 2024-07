Inspectores presentan denuncias por agresión de indígenas

Querétaro, Querétaro, 08 de julio de 2024.- El grupo de artesanos indígenas que se ha mantenido inconforme por el Mercado Artesanal, nuevamente se manifestó en Plaza de Armas, ya que el día sábado, Inspectores de Comercio del municipio de Querétaro, incautaron mercancías a una artesana en las inmediaciones del templo de San Francisco, en el Centro Histórico de Querétaro.

El domingo, los comerciantes y los inspectores se enfrascaron en una discusión que terminó con agresiones hacia seis funcionarios públicos, ya que se les pidió que se les retiraran del lugar, y se realizarán nueve decomisos más, ya que la venta en vía pública está prohibida.

“Seis Inspectores y una camioneta sufrieron daños, por lo que los inspectores ya acudieron la Fiscalía General del Estado de Querétaro a poner la denuncia corresponderé por daños y lesiones”, informó, el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Martín Arango García.

Reconoció que la mayoría de los artesanos indígenas están vendido sus artículos en el Mercado Artesanal, por lo que no permitirán la venta rotativa en las calles del Centro Histórico.

“Son personas que vienen del municipio de Amealco, pero no las identificamos, no están vendiendo en el Mercado Artesanal, nosotros no los identificamos como vendedores de artesanías en el primer cuadro de la ciudad, podríamos interpretarlo de esa manera, desconozco que haya un trasfondo político, porque la gran mayoría de ellos no los identificamos como artesanos que vendan sus productos en las calles, andadores, jardines o plazas de la ciudad”.

Reconoció que por parte de los inspectores municipales no hubo acreción hacia los artesanos, por lo que se han revisado las cámaras y grabaciones que se tiene con la finalidad de desinflar responsabilidades”.

Recordó que hubo un decomiso el sábado y nueve más el día domingo, por lo que los artesanos deben acercarse a la Dirección de Inspección para determinar la sanción administrativa.