Iniciativas juveniles serán respaldadas por el Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado

Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2025.- Con el propósito de colocar en el centro de la agenda política estatal y nacional, las problemáticas que los jóvenes identifican en su entorno, sus localidades y municipios, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática llevó a cabo el Foro Juventudes al Frente.

El diputado Conrado Paz Torres y la senadora Araceli Saucedo dieron la bienvenida a las y los jóvenes que atendieron el llamado para participar en dicho foro y ambos signaron un compromiso para promover y visibilizar cada una de las propuestas vertidas por dicho sector bajo el compromiso de escuchar y legislar con las juventudes.

El diputado Conrado Paz Torres, agradeció la presencia de los jóvenes, “porque esto alimenta la democracia, alimenta a la sociedad y alimenta a la política”. A la vez que reconoció cada uno de los aportes de los participantes; y les invitó a seguir participando en la política, augurando que sean algunos de ellos quienes en unos años ocupen cargos públicos.

“La política se hace con movimiento, necesitamos seguir generando ideas, necesitamos seguir con una visión amplia de las causas”, puntualizó el legislador.

Por su parte, la senadora Araceli Saucedo Reyes, refrendó su compromiso de escuchar cada voz, cada propuesta, para acompañarlas y traducirlas en iniciativas que se presentarán tanto en el Congreso del Estado como en el Senado de la Republica.

“Las juventudes representan una esperanza para el estado y para el país. A través de su diversidad de ideas y pensamientos, colocan en el centro del debate las problemáticas que más lastiman a las familias michoacanas, lo que nos lleva a la construcción de una agenda”, precisó.

Durante el foro, se resaltó la importancia de tomar en cuenta las voces de los jóvenes, porque hoy, ante el acceso a la información, éstos cuentan con las herramientas para construir un mejor estado y un mejor país.

Se destacó que los jóvenes no deben tener miedo a equivocarse y que deben ser agentes de cambio en sus entornos porque son ellos quienes los testigos de las necesidades más apremiantes en sus comunidades.

El patio del Poder Legislativo fue el escenario para que jóvenes michoacanos trabajaran en conjunto para hacer visibles las problemáticas y las soluciones que ellos identifican para construir un mejor Michoacán y un mejor país, en rubros como educación, salud mental, medio ambiente, participación política, igualdad de género, empleo y seguridad.

A través de 8 mesas de trabajo, las y los jóvenes que se dieron cita en el Congreso del Estado, expusieron sus propuestas que fueron transformadas en iniciativas que posteriormente serán acogidas y abordadas por el grupo parlamentario del PRD en Michoacán, así como en el Senado de la República.