Iniciativa de Morena fue aprobada en la Cámara de Diputados de manera unánime: la iniciativa busca proteger a los consumidores de plataformas digitales

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2025.- La cámara de Diputados de México aprobó de manera unánime una iniciativa de Morena para proteger a los consumidores de plataformas digitales, un sector que mueve anualmente 2 billones de pesos. Esta reforma permite a los usuarios cancelar sus suscripciones en cualquier momento sin enfrentar los obstáculos que las empresas suelen imponer para dar de baja sus servicios.

La modificación al artículo 76 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, fue respaldada por 438 votos a favor y será enviada al Senado para su revisión y posible aprobación.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, explicó que, aunque suscribirse a servicios digitales como telefonía, transmisión de contenidos o videojuegos es sencilla, el proceso para cancelarlos resulta una tarea complicada y frustrante para los usuarios. Muchos consumidores enfrentan grandes dificultades para dar de baja estos servicios, lo que en muchos casos termina en pagos involuntarios durante meses o incluso años.

Monreal, quien compartió que sufrió las consecuencias de no poder cancelar un servicio de televisión, propuso este reforma con el fin de proteger a los consumidores de tales abusos.

La reforma establece que los proveedores deberán notificar a los usuarios con al menos 5 días de anticipación antes de la renovación de sus suscripciones, preguntando si desean continuar con el servicio. En caso de que el consumidor rechace la renovación, el cobro deberá suspenderse de inmediato.

El coordinador del PAN, Elías Lixa, respaldó la propuesta de Monreal y propuso una modificación para aclarar que los cobros automáticos solo deben proceder si existe un contrato previo, siendo así, esta iniciativa será enviada al Senado para que continúe con el trámite pertinente y se realice su aprobación legislativa.