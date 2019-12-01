Iniciarán obras para rehabilitar los pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan en Ciudad de México

Iniciarán obras para rehabilitar los pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan en Ciudad de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 20:58:30
Ciudad de México, 11 de octubre de 2025.- En el transcurso de octubre iniciará la rehabilitación de los pasos a desnivel ubicados en Calzada de Tlalpan. De los 34 pasos existentes, la primera etapa de obras abarcará los 12 comprendidos entre la Plaza Tlaxcoaque y la estación Chabacano del Metro.

Con el objetivo de avanzar en el reordenamiento del comercio y en los trabajos de rehabilitación, acondicionamiento y modernización de estos espacios, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, encabezó un recorrido por varios de ellos, después de diversas visitas y reuniones conjuntas con Servicios Metropolitanos (SERVIMET).

Acompañado del subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP), Adolfo Llubere Sevilla, y del director General de SERVIMET, Carlos Mackinlay, el Secretario de Gobierno escuchó puntualmente los comentarios de las y los locatarios y atendió sus dudas, reiterando el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México para garantizar que puedan regresar a sus espacios de trabajo una vez concluidas las obras de rehabilitación.

Las y los locatarios entregaron de manera voluntaria los espacios, tras acordar con las autoridades trabajar con plena confianza para contar con lugares dignos, limpios y seguros, donde puedan desarrollar sus actividades comerciales.

Por su parte, Iván Fonseca, de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), explicó los pormenores de las obras y la necesidad de despejar los pasos a desnivel por motivos de seguridad para las personas y transeúntes. En el recorrido también participó la tercera visitadora adjunta de investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Alejandra Laura Mancera Hidalgo, quien dio seguimiento al proceso.

Durante los recorridos para la entrega de locales, se destacó que, con este reordenamiento, las y los comerciantes no están obligados a entregar cuotas a líderes o representantes de agrupaciones para atender su propio negocio.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reitera su compromiso de abrir canales de diálogo permanentes y de trabajo conjunto con todas y todos los sectores involucrados, para garantizar que los procesos de rehabilitación, ordenamiento y mejora del espacio público se realicen con pleno respeto a los derechos humanos, al derecho al trabajo y al uso equitativo del espacio común. Con estas acciones, se avanza hacia una ciudad más segura, ordenada y habitable para todas y todos.

Noventa Grados
