Iniciará operaciones esta noche la App "Cierre Digital"; negocios del municipio de Querétaro tendrán que reportar el cierre de su establecimiento

Querétaro, Querétaro, a 5 de junio de 2025.- A partir de esta noche, al menos 400 de 700 negocios que cuentan con una licencia de venta de alcohol tendrán que reportar su cierre en la App “Cierre Digital” en un horario de 2 de la mañana y además deben adjuntar una fotografía del momento en que cierren su establecimiento, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Este día el alcalde 5 de junio iniciará operaciones de esta aplicación que cuenta con un sistema de geolocalización para que se suba en tiempo y forma la evidencia y la hora en que cerraron”.

Refirió que 166 de los 400 establecimientos dados de alta cuentan con licencia de funcionamiento de alcohol vigente y expuso que hay negocios que están dados de alta, aunque no necesariamente están operando.

“Hoy se cierra la App para migrar a cierre digital, durante todo el día de hoy y hasta las 20:00 horas podrán registrarse los que falten, como ya se anunció, a partir de hoy por la noche todo restaurante, antro y cantina deberá reportar su cierre a través de la plataforma”.

Refirió que se visitaron 241 establecimientos en donde se dieron 271 capacitaciones en el uso de la aplicación por lo que conminó a quienes no han subido su información a al App lo hagan para evitar ser objeto de multa.

“De entrada, los que no se hayan dado de alta verificar que estén en funcionamiento, puede haber muchos de estos establecimientos que, aunque están con toda su documentación vigente no están operando, primero vamos a hacer esa verificación y si alguno está operando y no se dio de alta pues se tendrá que proceder a la sanción”.

Detalló que, a raíz de las decisiones tomadas en noviembre del año pasado, tras el multihomicidio ocurrido en el bar Los Cantaritos se cuenta con una vida nocturna tranquila y segura, y descartó que exista presencia del crimen organizado en la entidad.

“No, no tenemos conocimiento de que haya actividad del crimen organizado ni delincuencia organizada en la ciudad de Querétaro, esto sustentado por lo que en todos los días se habla en las mesas de seguridad, que es en coordinación con la federación, el estado, municipios, con la presencia del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, no se ha mencionado ni posicionado el hecho de que haya delincuencia organizada ni crimen organizado en la ciudad de Querétaro, ni mucho menos cobro de piso”.