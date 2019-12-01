Iniciadas 18 de 22 obras complementarias del teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2025. - De las 22 obras que trajo consigo el teleférico de Uruapan para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, tres ya concluyeron y 15 están en proceso de construcción, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Butanda Macías precisó que, entre los proyectos en ejecución, los que presentan mayor avance son la calle Wenceslao con un 43 por ciento de avance; el espacio público ubicado en la calle Fuentes Purépechas con un 39 por ciento; la rehabilitación de vialidad en Fuentes Purépechas con un 37 por ciento, y la calle Francisco Carmona, con un 35 por ciento de avance.

Agregó que otras obras muestran progresos intermedios como la rehabilitación de instalaciones deportivas con un 23 por ciento; mientras que el cruce seguro del mercado poniente y el cruce seguro de la avenida Chiapas, rondan entre el 8 y el 14 por ciento de avance.

Detalló que cuatro obras aún no han iniciado, no por falta de gestión, sino por un tema de logística directamente vinculada a los trabajos del teleférico. Estas se pondrán en marcha una vez que se concluya la obra civil principal del sistema, asegurando así que no se afecte la infraestructura en curso.

“Con esta planeación escalonada, se garantiza que las obras complementarias acompañen la operación del teleférico con accesos seguros, vialidades modernas y espacios públicos de calidad, consolidando una transformación integral para Uruapan”, puntualizó la titular de Sedum.

Con relación a los avances del teleférico, dijo que el proyecto presenta un progreso del 91.70 por ciento, además de que el primer bucle del tendido de cable está al 100 por ciento; mientras que el segundo bucle avanza al 50 por ciento.