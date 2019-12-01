Inicia la Jornada Anual de Esterilización Canina y Felina Gratuita en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Inicia la Jornada Anual de Esterilización Canina y Felina Gratuita en Ciudad Hidalgo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 19:34:01
Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Mariela Alcántar Baca, en compañía de la Dra. Tanya Patricia Rojas Luviano, directora del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, y de funcionarios del Ayuntamiento, encabezó la inauguración de la Jornada Anual de Esterilización Canina y Felina Gratuita, un evento coorganizado por el Centro de Salud de Ciudad Hidalgo y el H. Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán.

Esta jornada se desarrollará los días 8 y 9 de octubre de 2025, a partir de las 8:00 horas, con el objetivo de realizar un total de 120 esterilizaciones para perros y gatos, contribuyendo al control responsable de la población animal en el municipio.

El martes 8 de octubre se llevarán a cabo 60 esterilizaciones, distribuidas de la siguiente manera: 40 en el Centro de Salud de Ciudad Hidalgo y 20 en el Centro de Control Canino y Felino del H. Ayuntamiento.
El miércoles 9 de octubre se realizarán las 60 restantes en las instalaciones del Centro de Control Canino y Felino, de las cuales 20 estarán destinadas a la Tenencia de San Pedro Jacuaro.

Durante el arranque, la Presidenta Jeovana Alcántar destacó la importancia de fomentar la responsabilidad de tener mascotas y de unir esfuerzos entre instituciones de salud y gobierno municipal para cuidar la salud pública y animal.

Por su parte, la Dra. Tanya Patricia Rojas Luviano agradeció el apoyo del Ayuntamiento y del personal veterinario involucrado, subrayando que esta jornada gratuita permitirá ofrecer un servicio seguro y de calidad a las familias hidalguenses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el cuidado animal, la salud y la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.

 

