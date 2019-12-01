Informa presidencia del Congreso del Estado, recepción total de las iniciativas de Ley de Ingresos Municipales para Ejercicio Fiscal 2026

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2025.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio cuenta de la recepción de las iniciativas de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026 presentadas por los 113 municipios del estado de Michoacán.

Dichas iniciativas ya fueron turnadas a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso del Estado, para su estudio, análisis y dictamen, en donde las y los diputados integrantes, analizarán con un amplio sentido de responsabilidad todas y cada una de las mismas.

Luego de que se haga un análisis profundo de cada iniciativa, las y los diputados integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, dictaminarán con base en las propuestas hechas por cada autoridad municipal y bajo las necesidades que enfrente cada municipio michoacano.

Luego de que sean dictaminadas, pasarán una por una al Pleno del Congreso del Estado, en donde las y los 40 diputados integrantes de esta 76 Legislatura discutirán y votarán dichas Leyes de Ingresos municipales para el Ejercicio Fiscal 2026.