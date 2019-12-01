Indicación Geográfica protege origen del pez blanco y pesca ancestral

Indicación Geográfica protege origen del pez blanco y pesca ancestral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 10:21:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la declaración de Indicación Geográfica al pez blanco del lago de Pátzcuaro, con la que se reconoce su origen, valor cultural, métodos tradicionales de pesca y aportaciones a la identidad gastronómica del estado de Michoacán.

Este distintivo ampara al pez de la especie Chirostoma estor, cuyo aprovechamiento sustentable se realiza mediante pesca artesanal y prácticas de acuicultura en 30 municipios michoacanos. La medida busca garantizar la conservación de la especie y fomentar el desarrollo económico de comunidades indígenas y cooperativas locales.

Este nombramiento respalda tanto a los ejemplares capturados en su hábitat natural como a los producidos en sistemas de cultivo bajo condiciones ambientales específicas, siempre que conserven las características organolépticas y de calidad que distinguen al producto: carne blanca, sabor delicado y un brillo verdoso al incidir la luz sobre el cerebro del pez fresco.

Los métodos de pesca artesanal, como el uso del chinchorro y redes tradicionales, forman parte del patrimonio cultural de las comunidades ribereñas del lago de Pátzcuaro. Algunos procesos son considerados rituales heredados de generaciones pasadas, fortaleciendo así el vínculo entre identidad, conocimiento ancestral y sustentabilidad.

Con esta declaratoria, el pez blanco de Pátzcuaro se convierte en un bien nacional cuya denominación solo podrá ser utilizada por productores autorizados y certificados, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Además, el IMPI iniciará los trámites para su reconocimiento internacional en tratados y acuerdos comerciales vigentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto feminicida; hechos ocurridos en Morelia, Michoacán
Detienen a presunto homicida de alumno del CCH Sur; estaba hospitalizado
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Privan de la vida a pareja en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Confirman causas del "pipazo" que dejó más de 30 muertos en Iztapalapa
Cae en Quintana Roo presunto líder de grupo criminal sueco; tenía ficha de la Interpol
Intensas lluvias dejan al menos 23 muertos y 8 desaparecidos en todo el país
Comentarios