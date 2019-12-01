Incrementará número de usuarios de QroBús con el regreso a clases: Gerardo Cuanalo

Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) Gerardo David Cuanalo Santos dio a conocer que están listos para el regreso a clases, ya que esperan un incremento en número de usuarios en el sistema de transporte público QroBús.

Explicó que el lunes 25 de agosto iniciará la segunda etapa de las rutas Exprés de QroBús con cinco rutas más: T04, T05, T07, C41 y C69; con el propósito de reducir los tiempos en recorridos y evitar saturaciones en sistema de transporte público.

“El lunes 25 de agosto, es decir, el siguiente lunes, y el propósito es preparar el terreno para que el 1 de septiembre estemos en condiciones de poder recibir esa alza que estamos nosotros contemplando del número de usuarios que va a haber en el sistema”, dijo.

Mencionó que las nuevas rutas exprés ayudan a evitar saturaciones y tiempos de espera para los usuarios, por lo que se contará con 10 autobuses adicionales a los que ya están ruta.

“Estamos seguros que nos va a ayudar mucho, insisto, para que el usuario llegue más rápido. Y para que vaya más cómodo. Esos son los dos objetivos que estamos buscando”.