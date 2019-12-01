Incomunicación y violencia en Coahuayana: PRD justifica suspensión de clases por edil

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2025.- Habitantes de la comunidad de El Ahijadero, municipio de Coahuayana, estuvieron retenidos por un lapso de 12 horas por integrantes de la delincuencia organizada, situación que derivó en la cancelación de actividades escolares de todos los niveles, aseguró Octavio Ocampo, líder estatal del PRD.

En rueda de prensa, el también diputado local consideró que el edil Andrés Aguilar Mendoza nunca pretendió invadir las funciones de la Secretaría de Educación en el Estado al cancelar clases, y consideró que su determinación fue acertada al priorizar la seguridad de la comunidad educativa.

Ante la determinación de la administración estatal de aplicar una amonestación al edil de Coahuayana por suspender actividades académicas, Octavio Ocampo dijo que faltó coordinación para no registrar ningún inconveniente.

"Yo creo que hay que tener coordinación y estamos en plena voluntad de apegarnos a lo que dice la Constitución. El artículo 115 establece que los municipios tienen autonomía, son autónomos... Es la autoridad preventiva y son los que tienen de primera mano y conocen los riesgos", comentó el perredista.

Agregó que el alcalde Aguilar Mendoza está dispuesto a coordinarse con las autoridades estatales para garantizar la seguridad de los pobladores.

Fue durante la noche del sábado que integrantes del crimen organizado quemaron un autobús de pasajeros en un puente de Coahuayana. Minutos más tarde se reportaron balaceras en al menos 3 comunidades. La población indicó sobre el hallazgo de un "dronazo" que no se detonó, artefacto explosivo que cayó a unos metros de una escuela, según datos proporcionados por autoridades municipales.