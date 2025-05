Inauguran servicio del “Dr. Vagón, el tren de la salud” en Colón, Querétaro

Colón, Querétaro, a 28 de mayo de 2025.- El presidente municipal de Colón, Gaspar Ramón Trueba Moncada, en compañía de la secretaria de Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, y la representante de la Fundación Grupo México, Ana Sofía Lanczyner, inauguraron los servicios del “Dr. Vagón, el tren de la salud”, con el cual se busca beneficiar a los habitantes de la demarcación que no tienen acceso a servicios médicos privados.

Gaspar Ramón Trueba destacó que este proyecto el resultado entre sociedad y gobierno, para que los habitantes puedan acudir a realizarse estudios y consultas de forma gratuita, el cual estará disponible hasta el 30 de mayo.

"Este es el resultado del trabajo cuando se hace con la sociedad en conjunto con el gobierno, las buenas causas, el poder recibir al Dr. Vagón aquí en Viborillas, no está ayudando a un gobierno, está ayudando a la salud de miles de ciudadanos, que a veces no tienen la posibilidad de poder pagar un estudio, de poder acudir a un servicio de salud privado o simplemente están esperando para que algún público los atienda cuando no hay lugar", dijo.

Por su parte, Martina Pérez Rendón reconoció que esta iniciativa del para brindar atención médica gratuita integral es un paso importante para garantizar mejores servicios y contribuir al sistema de salud pública en la entidad.