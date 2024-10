Inauguran altar de muertos en el Congreso Local de Querétaro, en honor a Ifigenia Martínez

Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2024.- La diputada Laura Andrea Tovar Saavedra, presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, inauguró en la sede del Poder Legislativo del Estado de Querétaro el tradicional altar de muertos en honor a la política mexicana, diplomática, economista, académica y precursora de la izquierda en México: Ifigenia Martínez y Hernández, quien falleciera recientemente a la edad de 94 años.

Durante la ofrenda expuesta en la Sede legislativa, Tovar Saavedra expresó palabras de reconocimiento a Ifigenia Martínez, quien presidiera la toma de protesta de la primera mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ifigenia Martínez es una mujer que nos inspiró e impulsó a las mujeres a alzar la voz y hoy que tenemos una presidenta de la República, así como gobernadoras, senadoras, diputadas, y presidentas de la Mesa Directiva, qué mejor que hacer este altar en honor a una gran mujer y economista que nos representó internacionalmente a todas y todos los mexicanos, por lo que debemos honrar su legado”.

Compartió a los presentes que este altar puede ser visto desde todos los ángulos, tanto por el frente como por la parte posterior, “hicimos las cosas diferentes en este altar, pero respetando la tradición, (…) con los diferentes elementos que en él pueden observarse”, dijo la legisladora.

Afirmó que en México todo es fiesta y vida, por lo que el Día de Muertos no es excepción: “Es un momento para honrar la vida, pero también la muerte y para reconectarnos con todos nuestros seres queridos que ya no están. Así que yo les pido que ahorita que apaguen la luz y que den la vuelta para recorrer el altar, se acuerden de sus seres queridos y de que no solamente están en sus recuerdos, es un día para poder estar conectados y sentir su presencia”, compartió la diputada.

Rodrigo Ibarra Lozano de la Secretaría de Turismo, reconoció que la Legislatura sea un foro para celebrar y cultivar nuestras tradiciones, así como el hecho de que ahora la mujer ocupe espacios especiales y dignos de reconocerse: “Qué mejor que homenajear a la señora Ifigenia Martínez, pues es uno de los pilares y cimientos que ahora permiten ver estos resultados y frutos que se ven” en cuanto a la participación política de las mujeres, expresó.