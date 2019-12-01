Inaugura SeCultura Morelia, exposición fotográfica de la revista 'México Desconocido'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 15:46:29

Morelia, Michoacán; 20 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura) y en coordinación con la revista “México Desconocido” y el Festival Tragaluz, inauguró la Exposición fotográfica “Los Diferentes Mundos que Habitan en México”.

Dicha muestra, que se encuentra en el Andador El Nigromante, consta de una selección minuciosa de 20 imágenes de la última etapa de “México Desconocido”, las cuales pertenecen a siete reconocidos fotógrafos nacionales: Alfredo Martínez, Brenda Islas, Christian Palma, David Paniagua, Jesús Cornejo , Manuel Ceronte y Roberto Pedraza.

En el marco de la inauguración de esta actividad que también forma parte del Festival Tragaluz en su segunda edición, la directora de Vinculación Musical, Ireri Ortiz Silva, en representación de la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, invitó a la ciudadanía, turistas y visitantes a disfrutar del arte en las calles.

Resaltó que es una de las premisas de la administración municipal, el acercar la cultura a la población, haciendo de la ciudad un museo a través de diferentes espacios públicos.

En su turno, Manuel Ceronte, fotógrafo y editor de la revista “México Desconocido”, reconoció el cambio tecnológico que se vive en la fotografía e invitó a las personas a realizar imágenes con valor significativo.

Jesús Cornejo y Mariol Arias, director general y directora ejecutiva del Festival Tragaluz, agradecieron el apoyo de la Secretaría de Cultura, luego de recordar que a lo largo de este año se han realizado diversas actividades en conjunto, como el taller de fotografía análoga para niñas y niños en verano.

En la muestra fotográfica, que permanecerá en el Andador El Nigromante hasta enero de 2026, el espectador descubrirá los diferentes mundos que componen nuestro país, con imágenes tomadas en lugares emblemáticos de Michoacán, Durango, San Luis Potosí, Baja California, Sonora, Oaxaca, Nayarit y Querétaro, entre otros.

Cabe mencionar que, previo a la inauguración, se llevó a cabo un conversatorio abierto con Manuel Ceronte, quien habló de la fotografía en nuestro país, su transformación a lo largo de los últimos años y su experiencia como fotógrafo.

La revista "México Desconocido" ha sido artífice de la imagen del país y mediante sus páginas, textos y fotografías, miles de mexicanos han recorrido de frontera a frontera cada rincón de nuestro vasto territorio. Actualmente impulsa una serie de actividades enmarcadas en lo que será su 50 aniversario.