Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido Aseguran municiones, estupefacientes, equipo táctico y "ponchallantas" en Santa Rosa de Lima; hallan camioneta con placas de Michoacán Enfrentamiento en carretera de Apatzingán, Michoacán: atacan a fuerzas federales y abandonan camioneta robada con armamento Sujetos armados quitan la vida a Claudia Ivett Rodríguez, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero México facilita evacuación de 1,200 connacionales desde países del Medio Oriente Acuerdan Michoacán y Jalisco reforzar la seguridad en municipios limítrofes Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche