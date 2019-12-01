Inaugura Magistrada Yurisha Andrade Morales curso para Prevenir el Acoso, Hostigamiento y Violencia Laboral

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- Funcionarias y funcionarios del Tribunal Electoral del Estado se capacitaron en prevención del acoso, hostigamiento y violencia laboral con el curso impartido por el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia del Gobierno del Estado de Michoacán (COEPREDV).  

La Magistrada Yurisha Andrade Morales inauguró el curso que se realizó en el salón de sesiones “Leonel Castillo González”, destacando que la prevención de estas conductas no es solo una obligación legal y compromiso ético, sino también un derecho humano fundamental dentro del órgano jurisdiccional. 

Explicó que el objetivo de esta capacitación radica en sensibilizar al personal del Tribunal Electoral y fortalecer sus conocimientos para detectar y eliminar cualquier comportamiento que pueda atentar contra la dignidad humana.  

El curso fue impartido por expertas del COEPREDV, Mtra. Margarita Estrada Zacapu, jefa de Departamento de Prevención y Atención a la No Violencia, y la Mtra. Graciela Fabiola Lara Contreras, jefa de Departamento para la Prevención y Atención de la No Discriminación. 

Durante el acto inaugural estuvo presente la Magistrada Amelí Gissel Navarro Lepe, la Coordinadora de Género y Derechos Humanos del Tribunal Electoral del Estado, Mtra. Leslie Denisse Villicaña Díaz y el escribiente Francisco Miguel Rayas Aceves.   

 

