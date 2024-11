Inaugura Gobernador el Seminario Interinstitucional de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del Estado de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2024.- Con el objetivo de promover la vinculación con los nuevos gobiernos municipales, el gobernador, Mauricio Kuri González, inauguró el Seminario Interinstitucional de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del Estado de Querétaro, espacio creado para difundir los alcances y resultados de los programas y acciones del gobierno estatal, que promueven el desarrollo de los habitantes, a través del cuidado del medio ambiente, al facilitar una mejor calidad de vida.

En presencia de titulares de presidencias municipales, el mandatario estatal destacó el crecimiento económico que ha distingido a la entidad, por lo cual resaltó que es indispensable aprovechar las ventajas competitivas de cada región, identificar las áreas de oportunidad, además de maximizar las fortalezas.

“La mejor gente está en Querétaro, la mejor academia está en Querétaro, las mejores empresas están en Querétaro. Solamente tenemos que juntar todas estas partes para hacer de Querétaro y que siga siendo Querétaro un lugar de inversión, con seguridad jurídica, seguridad patrimonial, seguridad física, y, por supuesto, seguridad laboral”, aseguró.

Mauricio Kuri reiteró su convicción de que el mejor programa social es el empleo, por lo que expresó que es momento de trabajar juntos para que a Querétaro le vaya muy bien, para lo cual ofreció el apoyo de los integrantes del gabinete estatal.

En el Club de Industriales de Querétaro, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete, detalló desde la dependencia se ha trabajado en dos agendas enfocadas en construir el futuro que todos queremos, por un lado, con el impulso al crecimiento económico, pero que al mismo tiempo tenga en su centro de acción el cuidado del medio ambiente.

Compartió que parte de esos esfuerzos requieren sumar voluntades para trabajar en políticas públicas enfocadas en el control y cuidado de la calidad del aire; la gestión de los residuos; el combate al cambio climático; el ordenamiento ecológico territorial, la protección a la biodiversidad, y el impulso a la educación ambiental.

“Porque he insistido e insisto que las causas ambientales son causas de los ciudadanos. Somos los principales usuarios, los principales beneficiarios del medio ambiente. Y si no las implementamos o no las aprovechamos, no vamos a tener capacidad de regenerarlo, de cuidar el medio ambiente”, aseveró.

Acompañado por representantes del Instituto Queretano del Emprendimiento, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, y el Aeropuerto Internacional de Querétaro, el funcionario estatal reconoció el interés de quienes asistieron a este encuentro para trabajar en equipo y continuar haciendo de Querétaro lo que es hoy.

En su oportunidad, la representante del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en la Ciudad de México, Paloma Palacios González, invitó a los presentes a acercarse a esta instancia, que ha servido como punto de enlace, promoción, articulación de esquemas de colaboración entre autoridades estatales, federales, el cuerpo diplomático acreditado en México, organizaciones no gubernamentales, y así proyectar lo mejor de Querétaro en el escenario global y construir un futuro más próspero y sostenible para todas y todos.

Recordó que la Oficina de Representación es el primer punto de contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que facilita la ejecución de proyectos locales con impacto internacional, al tiempo que promueve la participación municipal en convocatorias que favorecen la cooperación para el desarrollo, mediante acciones y acuerdos que den visibilidad internacional a su labor.

“Los municipios tienen una gran oportunidad de aprovechar estas oportunidades, de estrechar lazos para desarrollar iniciativas que fortalezcan nuestras economías locales y promover el bienestar social. Los invito a explorar estas posibilidades y trabajar juntos para maximizar su impacto”, resaltó.

El seminario comprende dos pláticas de interés general, además de dos mesas de trabajo relacionadas con el desarrollo económico y el desarrollo sustentable. Surgió tras la participación de la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández, en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, una oportunidad en la que presentó un informe de los avances de la entidad en el cumplimiento de los objetivos trazados en la Agenda 2030.