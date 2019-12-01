Inaugura Chepe Guerrero la Unidad Cinotáctica de la SSP en Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, a 29 de septiembre de 2025.- Con una inversión de más de 10 millones de pesos, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala inauguró la Unidad Cinotáctica de la Secretaría de Seguridad Pública con lo que ahora 12 binomios caninos cuentan con áreas dignas de adiestramiento y descanso.

Tras referir que con esta obra se fortalece la seguridad y se brinda los cuidados necesarios a quienes también cuidan a los ciudadanos que son los caninos, Guerrero Trápala recordó que este es un espacio que cuenta con áreas de adiestramiento y descanso con capacidad para albergar hasta 26 caninos.

Flanqueado por Juan Martín Granados, asesor en Políticas Públicas en el Estado; Francisco Arellano Sánchez, vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito en el Estado y Ángel Rangel Nieves, titular de la Secretaría de Seguridad en el municipio, el edil reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en Corregidora y, al mismo tiempo, garantizar condiciones dignas de vida para los caninos que, junto con las y los policías, protegen diariamente a las familias del municipio.

“El hecho de que tengamos estas nuevas instalaciones para los binomios y la parte tan importante que representan en la estrategia de seguridad, para nosotros es dar un mensaje muy claro de cómo estamos fortaleciendo un área que refleja la lealtad y el trabajo en equipo”.

Durante su intervención Rangel Nieves, informó que actualmente Corregidora cuenta con 12 binomios integrados por perros de las razas pastor alemán, pastor belga malinois y rottweiler. Estos equipos participan en recorridos de vigilancia, operativos en eventos públicos, filtros de seguridad y exhibiciones de concientización que refuerzan el vínculo entre la policía y la ciudadanía.

“La Unidad Cinotáctica cumple con múltiples propósitos. En el plano operativo, aporta un agudo sentido del olfato para localizar personas, detectar narcóticos y disuadir la comisión de delitos. En el plano social, nos permite acercarnos a la comunidad y generar lazos de confianza y proximidad que tanta falta hacen en la seguridad pública”.

Viridiana Nava Rodríguez, secretaria de Obras Públicas del municipio, detalló que la construcción del nuevo edificio se realizó en dos etapas, abarcando más de mil 200 metros cuadrados de área de adiestramiento y descanso. Además, se incluyó una unidad médica, oficinas administrativas y un área con capacidad para hospedar a los 26 caninos.