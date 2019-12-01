Inaugura Bedolla el 23 Festival Internacional de Cine de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 22:10:56

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más importante de México y el más reconocido de Latinoamérica, que proyectó el filme El agente secreto, del director brasileño Kleber Mendonça Filho.

El mandatario reconoció el trabajo del presidente del FICM, Alejandro Ramírez; del vicepresidente Cuauhtémoc Cárdenas; y de la fundadora y directora general, Daniela Michel, quienes han hecho posible que el festival continúe como un evento de talla internacional, y un faro de excelencia y creatividad.

Durante los próximos 10 días, señaló Ramírez Bedolla, la capital michoacana celebrará este festival para proyectar historias que permiten conectar a quienes crean, interpretan y aman el cine, y que en esta edición rendirá homenaje a la actriz mexicana María Félix.

En esta edición compiten 102 películas: 15 trabajos en la Sección Michoacana, 62 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano, 14 títulos en la Sección de Documental Mexicano y 11 títulos en la Sección de Largometraje Mexicano.

“Es una muestra que refleja la diversidad, la potencia y la evolución del arte cinematográfico de México y del mundo”, expuso el gobernador, quien destacó la presencia de mujeres cineastas y el foro de pueblos indígenas.

Desde el Gobierno de Michoacán, Ramírez Bedolla celebró el Festival Internacional de Cine de Morelia y reiteró su respaldo, ya que a través de la cultura se renueva el tejido social y proyecta hacia un futuro de esperanza.

En este marco, las actrices Jodie Foster y Juliette Binoche, ganadoras del Premio Oscar, recibieron el Premio a la Excelencia Artística.