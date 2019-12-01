Inaugura Bedolla cuartel regional de la Guardia Nacional en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en Apatzingán las instalaciones del 27 Batallón y tres compañías de la Guardia Nacional, que contribuirán a fortalecer el esquema de seguridad en este municipio y la zona de Tierra Caliente.

Detalló que esta infraestructura servirá para brindar una respuesta eficaz y eficiente para proteger la integridad y el bienestar de la población en esta región líder en producción citrícola, como parte de las acciones que se realizan de manera coordinada con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ramírez Bedolla recordó que, apenas en febrero de este año, inauguró en este municipio las instalaciones del cuartel militar que se construyó en el Tianguis Limonero, con una inversión de 13 millones de pesos para su edificación y equipamiento.

El coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, general de brigada del Estado Mayor, Roberto Eduardo Molina García, agradeció al Gobierno estatal y al municipio de Apatzingán, el apoyo para la construcción del cuartel, una prueba fehaciente del proceso de consolidación institucional de este cuerpo de seguridad.

Señaló que el cuartel cuenta con la infraestructura, equipamiento y capacidades suficientes para albergar y desplegar diversas unidades de forma expedita, en respuesta a las necesidades sociales de la región de Tierra Caliente, por lo que no se escatimarán esfuerzos para cumplir con las funciones asignadas.

El 27 Batallón de la Guardia Nacional cuenta con capacidad para cinco compañías, espacios para alojamiento mixto, sala de juntas, cocina, comedor, caseta de vigilancia, plazoleta, estacionamiento, entre otras amenidades,

Asistieron a la inauguración el jefe general de la Coordinación Policial de la Guardia Nacional, General de Brigada Estado Mayor, Filiberto Mondragón Polo; el coordinador territorial de la Guardia Nacional Occidente, General de Brigada Estado Mayor, Eugenio Leonardo López Arellanes; el comandante de la 12 Región Militar, General de Brigada Estado Mayor, Vicente Pérez López; el comandante de la 43 Zona Militar, General de Brigada Estado Mayor, José Francisco Terán Valle.

Así como el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, magistrado Gerardo Contreras Villalobos; el delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán, Ramón Guillen Llarena; el comandante de la 21 Zona Militar, General de Brigada Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez; el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña; la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Lissette Arreola Pichardo; y el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés.