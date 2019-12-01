Inaugura Bedolla Bienal oriGIn; dan Indicación Geográfica a 5 productos michoacanos

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró la Bienal oriGIn 2025, un encuentro internacional de Indicaciones Geográficas que reúne a expertos de 40 países, donde cinco productos michoacanos recibieron esta declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Se trata de los molcajetes de piedra que se elaboran en San Nicolás Obispo, una localidad ubicada en Morelia, la capital del estado; las esferas del Pueblo Mágico de Tlalpujahua; la jamaica del municipio de La Huacana; el pez blanco del lago de Pátzcuaro; y la guayaba que se cultiva en el oriente, mismos que ahora estarán protegidos para conservar el patrimonio cultural mientras se impulsa la economía de las comunidades.

“Este logro es un signo elocuente de que vamos por la senda correcta, integrando a la economía global a nuestras comunidades sin renunciar a sus tradiciones, con prosperidad compartida, dignidad y orgullo territorial”, celebró el mandatario, quien se comprometió a redoblar esfuerzos para mantener la posición destacada que Michoacán y México tienen ante el mundo en esta materia.

Tras dar la bienvenida a los asistentes en este espacio que celebra la identidad de los pueblos a través de sus productos, tradiciones y su gente, agradeció la confianza para realizar en Michoacán este evento de talla mundial, donde se llevó a cabo la reunión simbólica de dos grandes emblemas del patrimonio gastronómico internacional: por parte de Italia, el queso Parmigiano Reggiano, y de México, el queso Cotija.

“Michoacán es tierra de oficios, aquí, cada producto tiene una historia, un rostro y un origen. Por ello, la protección de las Indicaciones Geográficas representa más que un sello legal, es un acto de justicia que reconoce el valor cultural, social y económico de nuestras regiones, así como del compromiso que tenemos en nuestro gobierno con las raíces más profundas y con el medio ambiente”, dijo.

Por su parte, el presidente de oriGIn mundial, Riccardo Deserti, destacó que Michoacán, con estos pasos, podría convertirse en el alma de las Indicaciones Geográficas; manifestó además que la bienal es un importante reto para los países de Latinoamérica que cuentan con gran potencial para obtener esta declaración.

En tanto, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, habló sobre el crecimiento que ha tenido el país en materia de Indicaciones Geográficas y subrayó la necesidad de voltear a ver los productos locales para mandar el mensaje de que lo hecho en México está bien hecho.

En este marco, se llevó a cabo la firma de convenio entre oriGIn, el Gobierno de Michoacán y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) para el establecimiento en la entidad de la antena regional oriGIn América Latina, un espacio para proyectar una nueva forma de hacer economía con precios justos, identidad y raíces.

La Bienal oriGIn 2025 se lleva a cabo en la capital michoacana del 8 al 10 de octubre, con la participación de más de 600 asistentes, entre socios, productores, consejos reguladores y asociaciones de 40 países y 28 estados de México, con el propósito de fortalecer alianzas, intercambiar saberes y reafirmar la autenticidad, cooperación y reciprocidad.

Acompañaron al gobernador el director ejecutivo de oriGIn, Massimo Vittori; el presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Aurelio López Rocha; la directora adjunta de oriGIn, Ida Punzone; la directora del Servicio de Registro de Lisboa dentro del Sector de Mar de la OMPI, Alexandra Grazioli; el director de la Casa de las Artesanías, Cástor Estrada.

También, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres; el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Hugo Alberto Gama Coria. Así como los secretarios de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, de Cultura, Tamara Sosa Alanís; y de Medio Ambiente, Claudio Méndez.