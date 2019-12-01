Impulsa Reyes Galindo trabajo en unidad con municipio de Nuevo Urecho 

Impulsa Reyes Galindo trabajo en unidad con municipio de Nuevo Urecho 
21 de Agosto de 2025
Nuevo Urecho, Mich., 21 de agosto de 2025.- El diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, destacó que el trabajo en unidad es el ingrediente principal que ha dado resultados positivos en el desarrollo de cada uno de los municipios que comprenden el Distrito 22 que representa.

"El trabajo cercano a la gente, es lo que nos distingue en nuestra región; hoy me siento orgulloso de que Nuevo Urecho, con María del Carmen Carrillo Gaytán al frente como su alcaldesa, se distinga por impulsar acciones siempre de la mano con su gente; siendo es un claro ejemplo de que ir siempre en unidad, nos dará mayores oportunidades de desarrollo", expresó el legislador. 

Asimismo,  Reyes Galindo,  aprovechó para felicitar a la presidenta municipal de Nuevo Urecho por su primer Informe de Gobierno, a quien tuvo la oportunidad de acompañar en este ejercicio de  transparencia y la rendición de cuentas.

"Felicidades a mi amiga Carmelita,  veo el gran cariño que la gente siente por ti,  por su Presidenta, porque basa su gobierno en la cercanía con el pueblo y en la honestidad; con ello reafirma su compromiso  incansable  para  construir un futuro mejor", indicó el diputado.

