Impulsa Raúl Zepeda nueva relación con el sector empresarial para fortalecer la inversión en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 11:06:06

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, sostuvo una reunión con representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM), en la que destacó la importancia de mantener una relación cercana y de colaboración con el sector productivo.

En el encuentro, afirmó que el trabajo conjunto es clave para seguir impulsando la inversión en el estado, tal y como lo ha venido haciendo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la reunión, Zepeda Villaseñor subrayó que la visión del Gobierno de Michoacán es brindar certidumbre a las y los inversionistas, garantizando un clima de gobernabilidad y estabilidad que permita concretar nuevos proyectos.

“La inversión llega cuando hay confianza, y esa confianza se construye con diálogo, respeto y trabajo conjunto y es lo que hemos venido realizando desde el inicio de esta administración”, señaló.

El encargado de la política interna resaltó que una muestra del compromiso con el desarrollo económico son los Polos para el Desarrollo para el Bienestar, anunciados recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este sentido, recordó que Michoacán será sede de uno de estos polos estratégicos, lo que permitirá detonar nuevas oportunidades para la industria, el comercio y el empleo en la región.

Finalmente, el secretario de Gobierno reiteró la disposición de la administración estatal para seguir trabajando de la mano con las cámaras empresariales, asociaciones y emprendedores, a fin de construir un Michoacán más competitivo y con mejores oportunidades para todas y todos.