Impulsa Nalleli Pedraza Ley de Atención Integral a las Personas con Síndrome de Down en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de noviembre de 2024.- Para abatir la discriminación a las personas con síndrome de down bajo la promoción y protección de sus derechos humanos y libertades, la Diputada, Nalleli Pedraza Huerta presentó ante el Congreso de Michoacán la Ley de Atención Integral a las Personas con Síndrome de Down.

Dicha iniciativa busca establecer en el marco normativo una Ley específica para dar atención integral a las personas que viven con síndrome de down, condición que recordó, no es una enfermedad, no necesita un tratamiento médico, ni puede ser prevenir; por lo que detalló que la Ley que se encuentra impulsando busca promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con esta discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

“Si bien las personas con síndrome de down se enfrentan a varias limitantes para su desarrollo en sociedad, son físicamente capaces de potenciar sus diferentes habilidades con el estímulo correcto. Son personas que merecen toda la oportunidad de establecer relaciones que les ayuden a conformar su personalidad y su intelecto como cualquier miembro de una sociedad plural e incluyente”.

Pedraza Huerta añadió que, si bien la Constitución Mexicana reconoce todos los derechos para todas las personas, hoy en día el ejercicio de derechos para ellas y ellos sigue siendo una simple aspiración, lo cual argumentó representa un rezago institucional que radica en la carencia de sensibilidad de la población sobre el tema, debido a la falta de conocimiento del mismo.

La Legisladora apuntó que, en la mayoría de las situaciones, las personas con esta discapacidad son consideradas como no productivas, cuando lo único que se debe entender es que se trata de personas con una condición intelectual diferente, pero una alta capacidad para aportar a la vida social.

Pedraza Huerta, acotó que la finalidad de esta iniciativa es que las personas con síndrome de down tengan posibilidades de contar con instituciones que no discriminen, ante la omisión de la atención o su falta de empatía y por el otro lado hacer una inclusión, en cada política, en cada programa social y sobre todo en la sociedad, pues reiteró “un síndrome no significa que debes ser excluido de la sociedad, por el contrario, ellas y ellos pueden aportar mucho más de lo que nos imaginamos”.