Impulsa Morelos el deporte con Mini Maratón para niñas, niños y jóvenes

Villa Morelos, Michoacán, a 14 de julio 2025.– Con el firme compromiso de seguir promoviendo el deporte como parte fundamental para el desarrollo integral de la niñez y juventud, el Ayuntamiento de Morelos invita a todas y todos los niños y jóvenes del municipio a participar en el Mini Maratón que se llevará a cabo el próximo martes 15 de julio a las 10:00 a.m., frente a la Presidencia Municipal.



Al respecto, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, destacó la importancia de fomentar actividades físicas desde temprana edad, como una herramienta clave para una vida saludable y activa.



“El deporte no sólo fortalece el cuerpo, también el espíritu. Nos alegra poder realizar eventos que motiven a nuestras niñas, niños y jóvenes a moverse, convivir y construir una comunidad más unida. Este Mini Maratón es para ustedes y esperamos verlos participar con entusiasmo”, expresó el edil.



Este evento contará con una presencia muy especial: el maratonista y paisano Amando Arroyo Villicaña, quien se une al Mini Maratón como ejemplo de perseverancia y orgullo de Villa Morelos, cuya participación no sólo inspira, sino que reafirma el compromiso que el municipio tiene con el impulso al talento deportivo local.