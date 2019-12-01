Impulsa Julio César Conejo Alejos trabajos de imagen urbana y programa de revestimiento de caminos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 18:22:15

Villa Morelos, Michoacán, a 19 de septiembre 2025.- “El compromiso de este gobierno es mejorar la calidad de vida de las y los morelenses, atendiendo tanto la infraestructura como la imagen urbana de nuestras comunidades”, destacó el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, al dar inicio a una serie de acciones encaminadas a fortalecer el entorno del municipio.

Al respecto, el edil informó que se llevan a cabo trabajos de pinta de postes de luz en diferentes puntos de la cabecera municipal, con el propósito de brindar una mejor imagen urbana y contribuir al orden visual de la localidad.

De igual manera, anunció el inicio del programa de revestimiento de caminos comunitarios, garantizando con ello mejores condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad para las familias y productores que diariamente transitan por estas vialidades.

Conejo Alejos subrayó que estas acciones responden al esfuerzo constante del Ayuntamiento por generar bienestar, progreso y desarrollo en cada rincón del municipio.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado de la infraestructura, reportar necesidades y participar activamente en el fortalecimiento de la imagen urbana, pues sólo con la colaboración de todas y todos se logrará un Morelos más ordenado, seguro y próspero.