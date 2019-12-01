Impulsa Gobierno de Quiroga acciones para apoyar la economía familiar con productos de la canasta básica a bajo costo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 17:53:23
Quiroga, Michoacán, a 10 de octubre 2025.- Con el firme compromiso de respaldar la economía de las familias quiroguenses, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, anunció la continuidad de la iniciativa implementada por el Gobierno de Quiroga, que ofrece productos de la canasta básica a precios más accesibles para la población.

A través de este programa social, las y los ciudadanos pueden adquirir artículos esenciales como pastas, huevo, aceite, frijoles, papel de baño, arroz, maseca y azúcar, entre otros, a un mejor costo, contribuyendo así a aliviar el gasto diario de los hogares del municipio.

“En el Gobierno de Quiroga apoyamos tu economía. Sabemos que las familias enfrentan momentos complejos, por eso impulsamos acciones reales que se reflejen en el bolsillo de cada hogar. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan”, expresó Alma Mireya González Sánchez.

Estas jornadas de venta a bajo costo se realizarán de manera periódica en distintas comunidades y colonias del municipio, acercando los beneficios a más familias y fortaleciendo el sentido de solidaridad y comunidad que caracteriza a los quiroguenses.

“Porque en el Gobierno de Quiroga trabajamos para respaldar a las familias, seguiremos impulsando programas que favorezcan el bienestar, la estabilidad y la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó la alcaldesa.

Noventa Grados
