Impulsa Gobierno de Quiroga acciones para almacenar y aprovechar mejor el agua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 19:14:56

Quiroga, Michoacán, a 10 de octubre 2025.- El Gobierno de Quiroga, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, continúa impulsando acciones que contribuyan al bienestar y la economía de las familias quiroguenses, atendiendo las principales demandas de la población.

Consciente de la importancia de contar con agua en el hogar, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, ha puesto al alcance de la ciudadanía tinacos con capacidad de 1,100 litros a bajo costo, facilitando así que más familias puedan almacenar y administrar mejor este recurso vital.

Para adquirirlos, los interesados únicamente deben presentar una copia de su INE y acudir directamente a las oficinas de Desarrollo Rural, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Al respecto, la alcaldesa destacó que este tipo de programas buscan apoyar la economía familiar y promover el uso responsable del agua, un recurso esencial para todos los hogares del municipio.

“En el Gobierno de Quiroga seguimos trabajando para brindar soluciones prácticas que beneficien directamente a nuestras familias”, afirmó la alcaldesa.

Alma Mireya González remarcó que para su administración es una prioridad el desarrollo sostenible, el bienestar social y el fortalecimiento de los servicios básicos para todas y todos.