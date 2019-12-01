Impulsa Gladyz Butanda regularización de 37 colonias en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 15:33:20

Uruapan, Michoacán, 14 de agosto de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, sostuvo un acercamiento con líderes de 40 asentamientos humanos para impulsar la regularización de por lo menos 37 colonias de Uruapan.

Ante vecinas y vecinos de predios pendientes de regularizar, Gladyz Butanda se comprometió a revisar la situación actual de colonias como la Ferrocarrilera, Barrio Santo Santiago, La Cedrera, Ampliación Zapatista, Lomas de Zumpimito, El Mirador y Valle Dorado, a fin de otorgar certeza jurídica a cientos de familias que demandan la escrituración de sus viviendas.

“Este gobierno transformador busca de manera comprometida garantizar el derecho de las y los michoacanos a una vivienda digna, por ello la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad brindará acompañamiento a cientos de familias que demandan certeza jurídica en la edificación de su patrimonio”, enfatizó la funcionaria estatal en presencia del director de Gestión de Suelo, Nisandro Alvarado Guerrero.

La titular de la Sedum, precisó que dicho plan forma parte del Programa Estatal de Atención a Asentamientos Humanos, cuya esencia se concentra en proceder a la regularización de viviendas ubicadas en zonas históricamente olvidadas.

Gladyz Butanda aclaró que la Sedum brindará acompañamiento a las y los colonos que busquen la regularización de sus viviendas, siempre y cuando existan condiciones legales para ello.