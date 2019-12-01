Impulsa Brissa Arroyo el Observatorio Ciudadano Legislativo

Impulsa Brissa Arroyo el Observatorio Ciudadano Legislativo
29 de Septiembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de que la ciudadanía tenga mayor participación y conocimiento del desempeño  del Congreso Local, la Diputada Brissa Arroyo, impulsará la creación de un Observatorio Ciudadano Legislativo.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, detalló que se pretende avanzar hacia el fortalecimiento democrático a través de la participación ciudadana.

La Congresista, integrante de la Comisión de Gobernación, compartió que el Observatorio Ciudadano en el Legislativo sería un complemento al Parlamento Abierto que ha venido impulsando con las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y laboral, y con ello transitar hacia un mayor involucramiento de la ciudadanía.

“La idea es que el Observatorio esté integrado por ciudadanos que no tengan tendencia partidista, que sea plural y que sea independiente en sus opiniones o toma de decisiones”, dijo la Congresista.

Por otra parte, la legisladora local pormenorizó que en este segundo año de actividades dará continuidad a la agenda legislativa que represente la progresividad de los derechos de las mujeres, por lo que estará abordando temas como los lactarios, atención médica digna en el parto y posparto, entre otros.

Brissa Arroyo recordó que ya presentó una iniciativa para que se instalen lactarios en espacios públicos y plazas, e incluso en el Poder Legislativo, sin embargo, mientras se aprueba esa legislación adaptará su oficina en el Congreso como un lactario que estará a disposición de las mujeres que estén en período de lactancia.

De esta forma, la diputada Brissa Arroyo refrenda su convicción de legislar de la mano de la gente, de colocar a la ciudadanía en cada decisión legislativa, de mantener la escucha activa y llevar su voz al Congreso del Estado.

Noventa Grados
