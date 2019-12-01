Impulsa Ayuntamiento de Morelos el programa “Produce lo que consumes” para fortalecer la autosuficiencia alimentaria en las familias rurales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 16:47:29

Villa Morelos, Michoacán, a 10 de octubre 2025.– El Ayuntamiento de Morelos, a través del área de Desarrollo Rural, mantiene abierta la recepción de documentos para el programa “Produce lo que consumes”, una estrategia que busca impulsar la producción alimentaria familiar y el aprovechamiento sostenible de los recursos del campo.

En ese sentido, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, manifestó que este programa ofrece un paquete integral de apoyo que incluye 10 paquetes de semilla, 10 aves de doble propósito, 10 árboles frutales y un kilogramo de semilla de hortaliza, todo por un costo de recuperación de 315 pesos.

Resaltó que este tipo de acciones son fundamentales para fortalecer la economía familiar, promover el consumo local y fomentar la autosuficiencia alimentaria en las comunidades.

“Con programas como Produce lo que consumes, buscamos que nuestras familias aprovechen los recursos de su entorno y generen alimentos para su propio consumo. Es una forma de reactivar el campo y garantizar una mejor calidad de vida para nuestras y nuestros productores”, señaló el edil.

La fecha límite para la recepción de documentos es el lunes 13 de octubre, y los interesados deberán presentar los siguientes requisitos: INE, CURP, comprobante de domicilio, solicitud SADER, y formato de entrega SADER.

La recepción se realiza directamente en el área de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Morelos.

Con este programa, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el campo y con las familias que día a día trabajan por el desarrollo y la autosuficiencia alimentaria de Morelos.