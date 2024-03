Improcedente desaparición de poderes en Guerrero, afirma Monreal

Chilpancingo, Guerrero, a 13 de marzo de 2024.- “Es una estrategia electorera” de la oposición, dijo el senador morenista Ricardo Monreal, luego de que la bancada de Acción Nacional presentara una solicitud para desaparecer los poderes en el estado de Guerrero.

El legislador zacatecano argumentó que esta petición de la “oposición” no procederá, porque en aquel estado no están en “crisis institucional” todos los poderes como lo marca la Constitución, es decir, que “no esté funcionando el Poder Legislativo local, que no haya jueces y que obviamente no esté funcionando el Ejecutivo.”

Reiteró que se trata de algo “electorero” y “político” en un momento en que las campañas electorales han iniciado y que no van a desaprovechar.

“Para mí hay gobierno, para mí hay los poderes funcionando y para mí debería el Senado contribuir a la estabilidad, no a generar mayor caos o mayor desestabilización”, sentenció Monreal.

El coordinador parlamentario del PAN argumentó que bajo la omisión de las autoridades para hacer frente a los grupos criminales, en el estado de Guerrero se vive una “ingobernabilidad”, pues dijo, hay una “evidente complicidad de las autoridades estatales y federales”.