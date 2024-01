IEM no puede solo, se debe cuidar el proceso, si no puede “descarrilarse”, admite presidente

Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2024.- El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, admitió que el organismo a su cargo no puede solo en el tema de seguridad, sin embargo, dijo que en estos momentos existen condiciones que deben cuidarse, esto al sostener que de no hacerlo, se “puede descarrilar el asunto”.

Entrevistado sobre el tema dijo que cuentan con protocolos de seguridad y estos deben ser efectivos para que optimicen la comunicación y faciliten la solicitud de protección en situaciones de riesgo, esto luego del asesinato de Míriam Ríos Ríos, activista trans y comisionada del partido Movimiento Ciudadano en Jacona.

Si bien admitió que el tema de seguridad es complejo, expuso que desde el IEM ven que las condiciones están dadas y se debe trabajar con otros poderes para mantenerlas.

“Yo creo y lo digo hay condiciones en la medida que nosotros las construyamos, y quiero ser muy cuidadoso con esto no quiero que se vea como que la autoridad y es insensible a este tipo de situaciones, porque repito independientemente del partido, independientemente de que hubo o no tenía relación era una persona y merece respeto desde el punto de vista institucional, en este momento con información que cuenta el Instituto electoral de Michoacán, creo que si hay condiciones, pero también creo que si no lo cuidamos se nos puede descarrilar el asunto”, subrayó.

Asimismo, enfatizó en la importancia de permanecer alertas y construir un contexto favorable tanto para la ciudadanía como para los partidos, especialmente en el contexto electoral.

Respecto al caso de la Comisionada, aclaró que no cuenta con información oficial ni extraoficial sobre si su asesinato estuvo vinculado a su actividad política y en relación con un posible posicionamiento oficial por parte del Consejo General del IEM, mencionó que no ha discutido el tema con la dirigencia de Movimiento Ciudadano y considera prudente esperar.

En cuanto a la seguridad de los candidatos, Hurtado Gómez señaló que carece de información proveniente de los partidos sobre precandidatos que requieran protección. No obstante, subrayó que el IEM estaría dispuesto a actuar y solicitar protección en caso de eventuales necesidades.