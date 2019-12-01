Humberto Jiménez Solís fortalece la atención a la población con el “Martes Ciudadano de Corazón Contigo” en Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 17:12:48

Los Reyes, Michoacán, a 7 de octubre del 2025.- Con el compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó una nueva jornada del tradicional “Martes Ciudadano de Corazón Contigo”, donde atendió de manera directa a las y los reyenses.

Durante esta actividad, el alcalde, acompañado de integrantes del Ayuntamiento, escuchó y canalizó las solicitudes de la población a las distintas áreas municipales, con el propósito de agilizar los tiempos de respuesta y brindar soluciones eficaces a cada planteamiento.

El presidente municipal reiteró que su administración trabaja con vocación de servicio, empatía y eficiencia, promoviendo el diálogo abierto y la cercanía con las familias del municipio.

Tras celebrar la gran respuesta e interés de la población expuso que, "nuestra prioridad es atender a la ciudadanía con el corazón, escuchar sus necesidades y responder con hechos, al resolver las gestiones e impulsar las obras que tanto requieren”, destacó el presidente municipal.

Hizo mención que en esta jornada se atendieron gestiones desde medicamento, apoyos al campo y educación, así como distintos proyectos productivos, y se reitera el compromiso de seguir construyendo que escucha, gestiona y soluciona de manera directa las demandas de la población.