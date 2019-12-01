Humberto Jiménez reconoce apoyo del Gobernador Alfredo Ramírez para las y los reyenses

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 19:37:29

Los Reyes, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, reconoce el trabajo y apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en beneficio de las y los reyenses, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno presentado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal.

El alcalde destacó que gracias al respaldo de la administración estatal se ha logrado avanzar en la transformación y desarrollo del municipio, con acciones y proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de su población.

Entre los principales apoyos recibidos, Humberto Jiménez Solís subrayó la rehabilitación del Libramiento de Los Reyes, obra realizada con una inversión estatal superior a 56 millones de pesos, que mejora el tránsito de peatones, automovilistas y transporte público, además de brindar mayor seguridad y conectividad a la ciudadanía.

Asimismo, reconoce los avances en materia de vivienda, producto del trabajo conjunto con el IVEM y la CONAVI, lo que ha permitido ofrecer soluciones habitacionales a familias de Los Reyes.

En el ámbito de la salud, el edil recordó que el municipio forma parte de los Municipios Saludables, lo que ha fortalecido las políticas de prevención y atención integral.

De igual manera, resaltó que los productores agrícolas de la región se benefician de programas, que impulsan el desarrollo del sector agropecuario y fortalecen la economía local.

Finalmente, el presidente municipal reiteró el compromiso del Ayuntamiento de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la Federación para consolidar proyectos que contribuyan al bienestar y progreso de Los Reyes.