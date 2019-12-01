Humberto Jiménez encabezó la Ceremonia del Grito de Independencia en Los Reyes

Humberto Jiménez encabezó la Ceremonia del Grito de Independencia en Los Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 15:23:58
Los Reyes, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.– En un ambiente de fiesta, orgullo y fervor patrio, el Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó la tradicional Ceremonia del Grito de Independencia en la plaza principal, acompañado de autoridades municipales, y cientos de familias que se dieron cita para celebrar el 215 aniversario del inicio de la lucha por la libertad de México.

Tras recibir la escolta con el lábaro patrio, el alcalde pronunció el tradicional Grito de Independencia, recordando a los héroes que nos dieron patria y libertad. Posteriormente, ondeó la bandera nacional mientras la ciudadanía respondía con entusiasmo el “¡Viva México!”.

Humberto Jiménez Solís agradeció la participación de la ciudadanía y reafirmó el compromiso de su administración de trabajar por un municipio unido, en paz y con oportunidades para todos. “Hoy celebramos nuestra libertad y renovamos la esperanza de construir juntos un mejor futuro para Los Reyes”, expresó.

La ceremonia concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales y la presentación de grupos artísticos que llenaron de música y alegría la noche.

