Huimilpan se viste de fiesta con el Grito de Independencia encabezado por Jairo Morales

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 07:25:30
Huimilpan, Quéretaro, a 16 de septiembre de 2025.- Con una plaza principal llena de vida, música y tradición, las familias de Huimilpan celebraron con orgullo el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El presidente municipal Jairo Morales encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, donde evocó a los héroes nacionales que forjaron la libertad de la patria, recordando el valor de la unidad y la identidad que nos une como mexicanos.

Tras el protocolo cívico, el sonido de la campana y el vibrante “¡Viva México!” se escucharon con fuerza, desatando la emoción de los asistentes que disfrutaron de un espectáculo de luces y fuegos artificiales que iluminó el cielo huimilpense.

En su mensaje, el alcalde Jairo Morales compartió:

“Hoy celebramos nuestra independencia con orgullo, pero también renovamos nuestro compromiso con Huimilpan. Que esta fiesta sea un recordatorio de que, unidos, podemos construir un municipio más fuerte, con oportunidades para todas y todos”.

La celebración se engalanó con presentaciones artísticas, música tradicional y un ambiente familiar en el que prevaleció la alegría y la convivencia. Gracias al operativo de Seguridad Pública y Protección Civil, la fiesta transcurrió en total tranquilidad, brindando a la ciudadanía un espacio seguro para disfrutar la noche.

El Gobierno Municipal de Huimilpan agradece a cada familia que se unió a esta conmemoración, reafirmando que las tradiciones fortalecen el orgullo de ser huimilpenses y mexicanos.
 

Noventa Grados
