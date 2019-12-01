Hugo Gama dialoga con sector empresarial sobre certeza jurídica y modernización del Poder Judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 10:10:41
Morelia, Michoacán, 4 de febrero de 2026. El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), a quienes les afirmó que en la institución existe plena conciencia de la importancia de consolidar la certeza jurídica como un elemento indispensable para generar confianza, impulsar la inversión y propiciar el desarrollo económico del estado, razón por la cual se mantiene un diálogo permanente y abierto con el sector productivo.

Acompañado del magistrado José Alfredo Flores Vargas, quien preside el Tribunal de Disciplina Judicial, Gama Coria informó sobre diversas acciones estratégicas que se impulsan desde el Poder Judicial. Entre ellas, destacó que para este año se prevé la incorporación de dos nuevos jueces de oralidad penal, con el objetivo de reforzar la atención jurisdiccional en las regiones de mayor carga laboral, como Morelia y Uruapan.

Anunció que en materia civil y mercantil se pondrá en marcha el programa piloto del juzgado digital, aprovechando las herramientas que permite el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que abre la puerta a una justicia más moderna y accesible; en este sentido, la justicia digital permitirá procesos más ágiles, juicios más rápidos y resoluciones más expeditas, en beneficio tanto de la ciudadanía como del sector empresarial.

Además, en el Nuevo Poder Judicial de Michoacán se trabaja en el proyecto para la creación de un juzgado que atienda cuestiones de tipo civil y familiar en Tarímbaro, municipio con un alto crecimiento poblacional, “aproximadamente el 15 por ciento de los asuntos que actualmente atienden los juzgados de Morelia provienen de los municipios de Tarímbaro, Cuitzeo y Álvaro Obregón, lo que hace necesario acercar los servicios de justicia a esa zona”.

En su intervención, el magistrado José Alfredo Flores destacó la relevancia del Tribunal de Disciplina Judicial en el fortalecimiento institucional, al señalar que existe un compromiso claro con la legalidad, la integridad y la rendición de cuentas, “como parte de esta nueva política mantenemos abiertos canales de comunicación con la ciudadanía y el personal, entre ellos, un micrositio que permite consultar información relevante y acceder a diversos servicios relacionados con la función disciplinaria, entre los que se encuentra el registro digital y anónimo de quejas y denuncias para reportar conductas irregulares, como un mecanismo de transparencia.

Con estos encuentros se refrenda el compromiso del Poder Judicial de Michoacán de seguir trabajando de manera coordinada con diversos sectores de la población para consolidar una justicia completa.

