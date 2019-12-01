Huetamo vivió un gran desfile conmemorativo del inicio de la Independencia 

Huetamo, Michoacán, a 17 de septiembre del 2025. - Contingentes de todas las instituciones educativas del municipio engalanaron la avenida Madero en este desfile en el que se recuerda la gesta por la libertad de nuestro país.

Maestros y alumnos desfilaron a lo largo de esta vía principal del municipio, además de también contar con la presencia del Ejército Nacional, Guardia Nacional, Guardia Civil, corporaciones de auxilio y rescate, además de hombres a caballo que cerraron con broche de oro este gran evento.

El alcalde C.P. Pablo Varona fue quien, junto a su esposa, cabildo, la reina de las Fiestas Patrias y sus princesas, abrió este desfile, ante la mirada de miles de personas que se colocaron para disfrutar del paso de las escuelas en esta edición del 215 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional.